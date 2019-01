Skoalfamke is foar in dei bankdirekteur yn Ljouwert

Sander van Krieken is gewoanwei de bankdirekteur. Hy is goed te sprekken oer it inisjatyf 'Baas van Morgen'. "Het is goed dat scholieren uit de klas gaan en in de praktijk kijken hoe het eraan toe gaat. Dit is een unieke kans en ik hoop dat het een positieve uitwerking heeft op Rachel en alle andere bazen."

Jan Stuver, direkteur fan Connecting Hands, jout tongersdei ek de toutsjes út hannen. "It is wol spannend. Foar in dei joust dyn bedriuw út hannen. Mar it binne twa goede ferfangers", fertelt er. "Foar itselde jild dogge se it hiel goed en kin ik achteroer leune."