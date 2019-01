Manon Kamminga wint Aart Koopmans Memorial op de Weissensee

Friezinne Manon Kamminga hat op de Weissensee yn Eastenryk de Aart Koopmans Memorial wûn. De maratonrydster fan Haulerwyk wie de sterkste nei in tocht fan 60 kilometer. It wie in folslein Frysk poadium. Twadde waard de 19-jierrige debutante Maya de Jong, ek fan Haulerwyk. It tredde plak wie foar Merel Bosma fan It Hearrenfean.