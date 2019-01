Provinsje leit GroenLeven twangsom op foar oanlis sinnepark yn natuergebiet

Net allinnich hat it bedriuw gjin fergunning, kontroleurs fan de provinsje konstatearren meardere kearen dat GroenLeven him by de oanlis fan it park, yn de sânwinput fan Oenema, net oan de regels hold. Sa waard der jûns wurke mei behelp fan boulampen, wylst dat net tastien is, om't dat ljocht beskerme fûgels fuortjaget.

Natuerbeskermingswet

It bedriuw is der troch de provinsje meardere kearen op oansprutsen, mar gie dochs fierder mei it wurk. Dêrom koe de provinsje net oars as in twangsom oplizze. "It giet om wetter dat falt ûnder de Natuerbeskermingswet, dêr moatte wy skerp op wêze. Wy kinne net tastean dat de natuer op dizze wize fersteurd wurdt", seit in wurdfierder fan de provinsje.

Dy is op it stuit yn oerlis mei it bedriuw oer de hichte fan de twangsom. GroenLeven hat noch gjin reaksje jûn.