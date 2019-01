Feimasine sakket troch it iis yn Earnewâld

Neffens Age Veldboom fan de iisklup binne der gelokkich genôch frijwilligers om in moaie baan út te setten. "It is hjir prachtich waar en it is ek al aardich drok." De masine sil letter út it wetter helle wurde, it iis deromhinne is no noch te tin. "De hânfetten komme noch boppe it wetter út, dus we kinne him maklik werom fine" seit Veldboom.

Dochs reedride der noch hieltyd tsientallen minsken oer de polder. It iis sjongt en kreaket, mar liket it gewicht fan de minsken fierder goed te hâlden.