Eksoatyske hipper makket wrâldreis en bedarret op De Gordyk

"Ik begûn der oer nei te tinken en tocht: wat in prachtich moai bist. Ik appte wer nei de saak dat se 'm yn in bakje dwaan moasten en dat ik it graach thús hawwe woe", fertelt Poortman.

Troch de kjeld siet it bist bûten noch altyd op itselde plak. In meiwurker naam it wer mei nei binnen, wêrnei't Poortman in ûndersykje ynstelde nei wat foar hipper it no eins is.

Op Facebooksiden foar insekteleafhawwers frege hy oft ien wist wat it wie, mar dêr fûn er gjin antwurd. Gelokkich wurdt ien fan de romten boppe Poortman Techniek hierd troch Peter de Boer, biolooch by it bedriuw FaunaX. Hy koe Poortman fertelle dat it om in Egyptyske trekhipper giet.