Ferkear moat nei drûge nacht noch wol rekken hâlde mei glêdens

De diken binne goed opdrûge en der is aardich sâlt struid yn de nacht fan woansdei op tongersdei. It is moai drûchferzen. "It hat hiel drûch west. It hat in temperatuer fan ûngefear -5/-6 west", fertelt Jaap Leijenaar fan de provinsje.

De ynstânsjes wiene goed tared op eventuele glêdens, ek om't se earder dizze wike al in goeie 'oefening' hân hiene. "De ynset fan de nacht fan tiisdei op woansdei wie formidabel. Alles waard ynsetten en it hat goed holpen. Der is wol tûzen ton sâlt struid."

Minsken dy't de dyk op moatte, wurdt oanret om noch wol foarsichtich te dwaan. Benammen by op- en ôfritten en by krusingen.