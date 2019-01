It Ulbe van Houten organisearret in bysûndere iepen dei

De iepen dei yn Sint-Anne is dit jier lykwols wat oars as oars. As de bern mei harren âlden oankomme, wurde se elk in oare kant opstjoerd. De heiten en memmen sitte yn in oare romte as de bern. "De bern binne earne oars yn de skoalle mei it programma dwaande. It is in doch-jûn foar âlden én foar bern. At se moarn by it moarnsiten sitte, kinne se it der ris oer hawwe hoe leuk at it hjir wie", fertelt Eelco Bruinsma, direkteur fan de skoalle.