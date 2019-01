Kollum: "Ronnie Flex"

Hjir in sitaat:

I love you more than he

Take you anywhere

But I love you endlessly

Loving we will share

In tekst fan Michael Jackson, songen tegearre mei Paul McCartney, dy't de popmuzyk sa'n bytsje útfûn hat, op it alderbêst ferkochte album ea yn 'e skiednis, Thriller. Dat album is in samling fan wat úteinlik allegearre hitsingles waarden, sûnder ûnderlinge gearhing. It giet nearne oer, mar is in monumint fan de popmuzyk. Tekstueel net op iensume hichte, mar dêr giet it net om.