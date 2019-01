UPDATE: Brân master yn Bakkefean, skuorre giet ferlern

By in brân oan de Weverswâl yn Bakkefean is tongersdeitemoarn in skuorre folslein ferlern gien. Der is by de brân gjinien ferwûne rekke. Om't it gie om in útslaande brân, skaalde de brânwacht op nei middelbrân. De korpsen fan Oerterp en Haulerwyk rieden út om it fjoer te bestriden. Yntusken is it sein 'brân master' jûn.