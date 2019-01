"Sluting REC kostet mear as hûndert miljoen euro"

De gemeente Harns hat it buro Ecorys frege om ûndersyk te dwaan nei de finansjele, ekonomyske, de juridyske en de organisatoaryske aspekten fan in eventuele sluting fan de ôffaloven yn Harns. It buro prate de gemeenteried woansdeitejûn by oer it ferrin fan it ûndersyk.

Hûndert miljoen euro

Offalferwurker Omrin hat foar de de bou fan de ôffaloven flink wat jild liend, en dat is noch net allegearre werom fertsjinne. Dit jild moatte de Fryske gemeenten, de oandielhâlders fan Omrin, werom betelje as de REC slút. Neffens ûndersiker Viek Verdult fan Ecorys giet it om mear as hûndert miljoen euro.

"Maar dat is niet het enige. Het afval moet elders worden verbrand en dat valt een stuk duurder uit. Het verbranden van afval in Harlingen is goedkoper dan in de rest van het land en je hebt hogere transportkosten.'" De ôffalstoffeheffing soe wolris mei fyftjin persint omheech gean kinne, sa ferwachtet hy.