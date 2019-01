Garnalefiskers helje netten fol boartersguod op út Noardsee: "Dit is onwerkbaar"

Om't 60 konteners noch hieltyd net lokalisearre binne, meitsje de fiskers harren grutte soargen. De measte garnalefiskers binne pas foar de twadde kear dit jier útfearn en ha no al grutte skea. "Een collega heeft een visnet van 3500 euro kapot getrokken, dat is vast blijven zitten en niet meer boven gekomen", fertelt Lukkien.

Ek garnalefisker Michiel Vrieze hie syn netten fol mei boartersguod. Dat barde benammen yn de buert fan It Amelân. "Op sommige plaatsen is het niet werkbaar, nee. Bovendien is het gevaarlijk. Het is te hopen dat we alles snel goed in kaart brengen, maar ik denk dat we van al die rotzooi zeker nog het hele jaar last gaan krijgen."