Temajûn oer hiphop-sêne iepene nij seizoen IepenUP

Mei in grut ferskaat oan rappers, dûnsers en graffiti-keunstners ûntwikkelet hiphop him yn rap tempo ta in ynter-kulturele mienskip binnen de Fryske muzykwrâld. Benammen jongeren dy't gjin nocht hawwe oan in oplieding of stúdzje, krije troch dizze muzyk wer in doel yn har libben en boppedat maatskiplike status.

Regionaal talint

Op it poadium fan IepenUp live namen pommeranten en opkommend talint út de Fryske hiphop it tiisdeitejûn tsjin inoar op yn de kontest Spit 2019. Njonken de ynternasjonale dielname mei A.D.K en produsint Ceezy U.R. hie de sjuery benammen positive wurden foar it regionale talint út ús eigen provinsje. It duo SAN XYZ út Drachten, Yung Jamin en Louis Pedro út Ljouwert lieten sjen dat de hip hop út Fryslân yndie serieus nommen wurde mei.

Neffens de sjuery wie der dochs ien rapper dy't mei syn beats en teksten krekt boppe alle oaren útkaam: Jung Quinny, dy't op it poadium fokale stipe krige fan Triple G. De jonge rapper is krekt achttjin jier wurden en wol dêrom tenei inkeld noch as Quinny troch de hiphop-mienskip gean