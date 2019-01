Ried Ljouwert jout grien ljocht foar nije Cambuurstadion

No't de gemeenteried ynstimd hat, leit de bal by de provinsje. Dy is frege om in bydrage fan in lytse fiif miljoen euro foar de ûntwikkeling fan it WTC-gebiet. De ferwachting is dat it kolleezje fan deputearre steaten tiisdei in beslút nimt oer de bydrage. It liket derop dat in mearderheid fan de steaten noch foar de ferkiezings fan 22 maart in beslút nimme wol oer de miljoenen foar de ûntwikkeling fan it gebiet.