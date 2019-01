Earste konteners yn Harns om ferwurke te wurden

Oan board by de Atlantic Tonger is benammen skroat. André Borsch, direkteur fan BDS, seit dat der letter noch mear konteners nei Harns brocht wurde.

BDS sil it guod sortearje yn stiel, hout en plestik. Nei't BDS alles sortearre hat, wurdt it nei in ôffalferwurker ta brocht.

Grutte bergingsaksje

De Atlantic Tonjer is tegearre mei it skip Geosund dwaande om sa'n 240 út see wei te heljen. De Atlantic Tonjer wurket yn de Eemsgeul by Grinslân, de Geosond yn de fargeul boppe Skylge.