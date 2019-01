Fotograaf Jilmer Postma: "It is dan hoopje dat alles byinoar komt"

Op dat momint hie de fotograaf noch net troch dat syn foto in tredde priis opsmite soe by de ferkiezing om de Zilveren Camera. "It is op sa'n momint hoopje dat alles byinoar komt. Dat is op sa'n momint net te sjen, mar no wie it ien fan myn bêste foto's fan it jier."

Staking fan fotografen

Oankommende freed wurdt der yn it hiele lân staakt troch ferskate nijsfotografen. Sy meitsje dan in fûst nei mediaorganisaasjes, ûnder mear fanwegen de lege tariven dy't se krijen foar harren foto's.

Ek Jilmer Postma sil freed stake. "De prizen stean ûnder druk. Wy binne net lilk op ús útjouwers, mar der komt hieltyd minder jild foar fotografen. En dat is net goed. It kostet gewoan jild, wylst minsken tinke dat nijs hieltyd mear fergees is. Dat is it lykwols net. It is hiel wichtich dat der goeie nijsfotografen bliuwe.