Van der Velde: fan lyts famyljebedriuw nei suksesfolle searje boekhannels

In twadde hûs

Foar Rutger wie de winkel doe net ûnbekend. "It hat altyd as myn twadde hûs west. Nei skoaltiid wie ik der altyd te finen. En doe't ik tolve wie, wurke ik der twa dagen yn 'e wike as pakketbesoarger."

Van der Velde fertelt dat by him de famyljetradysje wol ophâldt. "Ik ha gjin bern dy't it fan my oernimme kinne, mar ik wit ek net oft ik dat wol fan har freegje soe. Do moatst it wol oan kinne en it bedriuw is hiel oars as doe't ik deryn stapte." Dat it bedriuw sa bot feroaret, leit him ûnder oare oan de mei-direkteur Ad Peek.

"Samenwerken, dat is denk ik ons geheim", fertelt Ad Peek, dy't al 43 jier yn it bedriuw wurket. "Ik noem ons daarom geen keten, maar een samenwerkingsverband tussen winkels. Wij werken samen met bibliotheken en met alle vestigingen onderling. En dat werkt."

Mar wêr hâldt dit sukses op? Bliuwt de essinsje fan it famyljebedriuw bestean as it hieltyd útwreidet en groeit?

Groei

Van der Velde yn Ljouwert groeide mei Rutger en Ad oan it roer al gau út syn foegen en ferhuze yn 2005 nei in grutte pân oan de oare kant fan de grêft. Opfallend, want wylst yn de rest fan it lân boekwinkels de doaren slute moatte, ferspriedt de keten Van der Velde him út oer it noarden.

Earst Snits, Grins en Drachten. Letter komme dêr ek de fêstigingen fan Polare yn Ljouwert en Grins by. Dêr hâldt it net op. Ek 2018 is in suksesfol jier: earst Dokkum, sûnt augustus Zwolle en ferline wike kaam dêr in fêstiging yn Harns by.