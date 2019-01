HEA! Op ûntdekkingsreis mei de Fryske Biertrûbadoer

In soad minsken hâlde fan spesjaalbier. Jan Nota fan Penjum is der ek sljocht fan. Dochs wist hy sels hast neat fan dat gouden drankje. Dêrom dûkte er de boeken yn en no mei hy him ynternasjonaal biersommelier neame. As de 'BierTroubadour' draacht er syn kennis fan spesjaalbier oer op de minsken. Mar it bêste kinne je it fansels gewoan sels priuwe.