Mei alle snie op de Ryptsjerksterpolder like it woansdei dreech te wurden om te riden, mar tal fan minsken doarden it dochs wol oan.

Troch riders earder dizze wike binne in soad wekken ûntstien dy't noch net goed tichtferzen binne. Troch de snie binne dy plakken net goed te sjen.