Fjirtich Fryske readbûnte kij hoege net nei de slacht

De famylje Woldring hat in pear drege jierren efter de rêch, mar it liket no de goeie kant út te gean. Yn 2011 wie der sykte yn it bedriuw wêrtroch't in soad Frysk readbûnte kij deagienen, dêrnei kaam in nije fosfaatwetjouwing wêrtroch't se harren krekt opboude feesteapel wer beheine moasten en krigen se boetes om't se wegeren it útstjerrende ras nei de slacht te bringen.

Op de buorkerij fan de famylje rinne op dit stuit sa'n 180 Frysk readbûnte kij. Dat is bysûnder, want der besteane noch mar 600 fan dizze soart. "Maar nu kunnen we eindelijk weer beginnen met het fokken van de koe en kunnen we tot 240 hier houden", seit Sandra Woldring.