De iisbaan yn Burgum is iepen: boargemaster en bern genietsje folop

Maraton?

Sûnt oardel jier hat Burgum in saneamd Wetter- en Willepark, as kompensaasje fan de nije dyk de Sintrale As. In 400 meter skeelerbaan is dêryn in wichtich ûnderdiel. Simmerdeis kin der skeelere wurde en winterdeis dus riden op iis. De baan waard ein ferline jier oplevere.

It is foar de iisklup yn Burgum noch wol wat eksperimintearjen hoe't se it iis it bêste oanpakke kinne. Se hienen tefolle wetter op de baan set. Mooglik kin yn de takomst yn Burgum de earste maraton op natueriis fan Nederlân ferriden wurde.