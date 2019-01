Yn seehûnesintrum Pieterburen is woansdei in eksposysje iepene oer de kontenerramp. It doel is bewustmeitsjen fan de skaal en gefolgen fan dizze ekologyske ramp. Neist juttersguod as skuon, sjippepompkes, pypskûm, en boartersguod is der ek omtinken foar it wittenskiplik ûndersyk fan de Ryksuniversiteit Grins.