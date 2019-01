Sloop fan histoaryske hûskes yn Drachten is foarearst fan de baan

De gemeente Smellingerlân trapet nei oanlieding fan reaksjes út de buert en histoaryske feriening Smelne's Erfskip lykwols op de rem. Der komt no earst in ûndersyk oft de wenningen in monumintestatus krije kinne en oft renovaasje yn dat gefal mooglik is.

Sa lang't dat ûndersyk duorret, kinne de wenningen net sloopt wurde.