Selstraf easke tsjin mem dy't minderjierrige dochter yn kontakt brocht mei manlju

Tsjin in 51-jierrige frou fan De Jouwer is 10 moannen sel easke, om't se yn 2012 har minderjierrige dochter yn kontakt brocht mei twa manlju. In 42-jierige man út Schagen joech it famke in massaazje yn de wenning fan har mem. In pear moannen letter brocht de mem har dochter nei Emmeloord, dêr't se in nacht by in 33-jierrige man bleau. Neffens it Iepenbier Ministearje hat de man doe seks mei it famke hân.