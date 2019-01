Protestantse Gemeente Drachten ferkeapet twa tsjerkegebouwen

Yn it beslút stiet dat de Oase en de Sudertsjerke yn besit bliuwe fan de PGD. Dat jildt ek foar de Grutte Tsjerke en de Schakel. De Arke en de Menorah komme yn oanmerking foar ferkeap. "Helaas is de landelijke trend dat er een teruggang is in het aantal leden van kerken, bij ons ook zichtbaar", seit dûmny Ties Zweers, foarsitter fan de tsjerkeried fan de PKN yn Drachten.