Ljouwerter winkelsintrum Saailân rint leech, ek Copini nei 110 jier fuort

Winkelrûntsje yn eare herstelle

It liket dochs stadichoan wat better te gean yn de binnenstêd fan Ljouwert. Neffens binnenstêdmanager Galema is yn it winkelsintrum Saailân sprake fan in 'stijgende lijn'. Dat sjocht hy ek yn de winkelmuorre by it Ruterskertier del. Dêr wie in soad leechstân, mar stadichoan reitsje de pannen ek dêr folle.

"We gean dêr ek mei oan de slach. De oanklaaiïng moat better. Der moat mear grien komme. Dat dogge we dit foarjier. We hoopje dat we dan it âlde winkelrûntsje wer weromkrije kinne. Dat je dan begjinne yn it winkelsintrum Saailân en sa fia de Wurdumerdyk, Nijstêd, Doelesteech wer op it Ruterskertier útkomme."

Tefolle winkelmeters yn Ljouwert

Alex Copini sjocht dat net. Neffens him hat Ljouwert op dit stuit in grut probleem: "Er zijn te veel winkelmeters en er komen er alleen maar meer bij." Hy doelt dêrby op de komst fan in ekstra winkelromte by it nij te bouwen Cambuurstadion by it WTC. Retaileksperts hiene earder al deselde krityk.

By de behanneling fan de bou fan it Cambuurstadion yn de gemeenteried sei Marc Majolée fan Koninklijke Inretail ek al dat Ljouwert tefolle winkelromte hat. As je der mear bypleatse by bygelyks in Cambuurstadion dan hat dat foar immen oars konsekwinsjes.

Wethâlder Friso Douwstra is dêr net benaud foar. Hy tinkt dat de binnenstêd sterk genôch is en stelt ek dat it winkeloanbod by it nij te bouwen Cambuurstadion folslein oars is as yn de binnenstêd. Copini: "De gemeente is van mening dat al die uitbreiding de binnenstad niet schaadt. Maar dat doet het wel degelijk. Het is naïef te denken dat dat niet zo is."