Ljouwert eksperimintearret mei nije manier fan stimmen telle

Dat bart de dei dêrnei troch in frisse ploech stimmetellers, dy't yn it WTC de stimmen op kandidaten yn kaart bringt. Elkenien dy't telle wol, kin him opjaan by de gemeente Ljouwert.

"Tot nu toe tellen we natuurlijk op de avond van de verkiezingen zelf in de stembureaus. Dan wordt er eerst een prognose gegeven. Hoeveel stemmen zijn er uitgebracht per persoon?", fertelt boargemaster Ferd Crone.