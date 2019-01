Bern en folwoeksenen op De Gordyk krije les oer sûn iten

JOGG is oarspronklik in metoade dy't út Frankryk oerwaaid is, mar yntusken binne der yn Nederlân sa'n 140 JOGG-gemeenten. Der is sels in Fryske metoade. De trettjin Fryske JOGG-gemeenten falle ûnder provinsjaal platfoarm Nuchter Over Gewicht.

Sûn ite én bewege

It is in breed projekt. It giet om sûn ite én bewege. "Wy sitte yn in maatskippij dêr't it gewoan wurden is om net sûn te iten en minder te bewegen. Wy besykje de jeugd te ferlieden om dêr oars mei om te gean", seit wethâlder Libbe de Vries.

"Wat wy ûntdutsen hawwe, en dat is ek wittenskiplik ûnderboud, is dat der in grutte groep jongerein is dy't troch har libbensstyl sân jier koarter libbet as oare Nederlanners." Ek soene sy harren achttjin jier lang minder sûn fiele as oaren.