Piet Paulusma: "Woansdei wer snie en mooglik nachts strange froast"

"Ek as it snijen ophâldt, bliuwt it glêd", seit Paulusma. "Want de temperatueren lizze tiisdeitejûn en -nacht tusken de -2 en 0 graden. Letter klearret it miskien op en wurdt it noch in graad kâlder. De wyn komt út it suden of súdeasten, woansdei út eastlike rjochting."

Woansdei wer snie en kâld

"It bliuwt woansdei kâld. En der komt gjin sinne, mar wol wer snie. Net al te folle, mar it jout wol oan dat der wer kâldere lucht út it easten weikomt. De temperatuer oerdei is 0 of +1. De wyn komt út it easten en is swak of matich."

Nachts kin it flink frieze. "Ik tink dat it -5 of -6 wurdt. Mar mocht der snie lizze, dan kin it op guon plakken samar strang frieze: -10 oant -13, mar dat is dus allinnich as der snie leit."