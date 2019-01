D66 wol wetterstof ynsette as alternatyf foar ierdgas

Mei wetterstof kin op skjinne wize waarmte produsearre wurde. By de ferbrâning fan wetterstof ûntstiet allinnich mar wetterdamp. Wetterstof soe ek in goed alternatyf wêze foar de enerzjy-yntensieve yndustry en swiere masinen.

Sinne- en wynenerzjy soene in minder geskikte opsje wêze, omdat se net regulearre wurde kinne. Op pykmominten is der dan in soad enerzjyoanbod. By Dútske wynparken op de Noardsee giet al in soad wynstroom ferlern, omdat it elektrisiteitsnet it op dy pykmominten net oankin. Ek it Nederlânske net is net berekenne op desintrale opwekking.

Seizoensopslach

It omsetten fan dizze pykproduskje nei wetterstof hat foardielen foar ûnder oare de opslach fan elektrisiteit yn akku's, sa as seizoensopslach foar de winter. It transport fan wetterstof fia de besteande ierdgasliedingen is ek in opsje, omdat it goedkeaper is as it oanlizzen fan nije heechspanningsliedingen.