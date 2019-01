Dokkum betinkt tweintich slachtoffers fan Twadde Wrâldoarloch

De tweintich slachtoffers binne sûnder proses ombrocht. Se kamen út de finzenissen fan Grins en Ljouwert en binne dêr willekeurich útkeazen. Elk jier is der yn Dokkum in betinking fan de slachtoffers by it plak dêr't de mannen deasketten binne. Under oare de nammen fan de slachtoffers wurde foarlêzen en der is in krânslizzing by it monumint oan de Wâldwei.