Ferskate oanridingen op Ofslútdyk troch glêdens

In buske is tsjin de fangrail riden en in stikje fierderop barde itselde mei in auto. Ien rydstripe is yntusken ôfsletten.

Ek oan de Noard-Hollânske kant fan de Ofslútdyk binne der problemen en ek dêr oan beide kanten fan de dyk: nei Fryslân ta en út Fryslân wei.

Diskear ek struie op Sintrale As

Rûnom yn Fryslân wurdt yntusken mei sâlt struid. Sa binne se by de Sintrale As drok dwaande. Dêr waard ferline jier net struid en dêrtroch wiene der ferskate ûngelokken.

Koade giel

Yn hiel Nederlân jildt yntusken koade giel fanwegen glêdens troch de snie.