Provinsje Fryslân hat noch nea mear banen hân as no

Yn de sektor fan rekreaasje en toerisme is it totale tal banen mei 2,7 persint tanommen: it binne der no 21.100. Yn de gemeente Ljouwert is it tal hoarekabanen sels mei 7,5 persint groeid. Dat binne de effekten fan LF2018 en it nije Van der Valk-hotel yn Ljouwert.

Wurkleazens nimt ôf

Der binne net allinnich mear banen, ek it tal WW-útkearingen en de wurkleazens nimme ôf. De tanimmende fraach nei personiel soarget ek foar krapte op de arbeidsmerk. Yn de technyk, bou, soarch, tsjinstferliening, ICT, hoareka, agraryske beroppen en transport is by ien of mear beropsgroepen sprake fan in krappe arbeidsmerk. Fraach en oanbod slute net altyd opinoar oan.

Sa binne de wurksykjenden yn de technyk faak leech oplaat, wylst de bêste kânsen op wurk fan mbo-nivo 3 en 4 binne. Dêrnjonken misse wurksykjenden faak de sertifikaten en wurkûnderfining, dy't fereaske binne.