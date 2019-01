Ferset tsjin nije wenwyk yn De Warren by Burgum: "We ferprutse de iepen romte"

Herman Vos is greidefûgelkoördinator yn Noard-Hollân en Grinslân en bewenner fan De Warren. Hy neamt it gebiet dêr't de gemeente bouwe wol 'weardefol en kwetsber'. "It gebiet is in sachte oergong fan it iepen lânskip nei it mear besletten lânskip fan de Wâlden. Der binne ek allegear bisten dy't dêr thúshearre. It is sonde om dêr te bouwen. We sizze altyd dat de iepen romte it kapitaal fan Fryslân is, mar dat ferprutse we no. Dat kin eins net."

Wol alternativen

Neffens Vos binne der wol oare plakken: "Binnen de Sintrale As is genôch romte. Der lizze tich hektaren dêr't wol boud wurde kin. Dan hâlde je it doarp moai homogeen."