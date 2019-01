Plysje hâldt snelheidskontrôle yn Britswert nei klachten

De ynwenners fan Britswert hawwe argewaasje oer hurdriders op de Kromwâl yn it doarp. De maksimumsnelheid is dêr sechtich kilometer de oere. De bestjoerder dy't syn rydbewiis ynleverje moast, hie de sokken der aardich yn. By de aginten klokten in snelheid fan 114 kilometer de oere.