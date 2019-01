MRSA-baktearje no ek by pasjint ferpleechhûs Nij Bertilla yn Drachten

MRSA stiet foar Meticilline-Resistinte Staphylococcus Aureus en wurdt ek wol de sikehûsbaktearje neamd, om't er benammen yn sikehuzen epidemyen feroarsaket. Fersprieding bart troch hûdkontakt of flibe.

It is in hûdbaktearje dêr't sûne minsken meastentiids hast gjin lêst fan hawwe. Minsken mei in lege wjerstân rinne it risiko op in ynfeksje. It kin sels liede ta bloedfergiftiging, bonke-ynfeksje of in longûntstekking. Yn Nederlân ferstjerre der gemiddeld ien of twa minsken it jier oan.