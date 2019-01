Ferboude lokaasje Maritieme Academie yn gebrûk nommen

Dat wurdt dien mei in offisjele iepening fan it simulatorsintrum, wêrby't ferskate sprekkers binne. De direkteur fan de Maritieme Acadmie, Arjen Mintjes, hat it oer it proses fan it meitsjen fan ien simulatorsintrum en wethâlder Hein Kuiken oer it maritime ûnderwiis yn Harns. Hans Snijders is foarsitter fan it kolleezje fan bestjoer fan Nova College, in opliedingssintrum dêr't ek de akademy yn Harns ûnder falt. Hy praat oer it belang fan simulatoaren yn it maritime ûnderwiis.

Dêrnei sil Tineke Huizinga, foarsitter fan de ried fan tafersjoch fan ûnderwiisgroep Dunamare en âld-minister, it gebou offisjeel iepenje.