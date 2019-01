'Tastimming foar sânwinning yn Iselmar is ûnrjochtlik ôfjûn'

De miljeu-effektrapportaazje en in 'passende beoordeling' binne troch de provinsje ôfnaam en oan de hân dêrfan is op 11 septimber ferline jier in ferklearring fan gjin beswier ôfjûn. Natuurmonumenten fynt dat de miljeu-effektrapportaazje op in ferkearde wize tsjekt is en dat skea oan de natuer, benammen foar wetterfûgels, net út te sluten is. Fanwege dizze beswieren soe der neffens de Natuerwet genôch redenen wêze de plannen net trochgean te litten.