Koks fan de takomst meitsje diner fan de takomst: Gjin fleis, bytsje sûker en sâlt

Ynsekten en seewier

Nicky Aquaa is ien fan de learlingen dy't dwaande is mei it diner fan de takomst. Hy makket ûnder oare fan biten in puree dy't er mei in spesjale draaitafel yn in spiraalfoarm op in board spuitet. Nicky is derfan oertsjûge dat we yn de takomst mear ynsekten, seewier en plantaardige produkten ite sille.

"De iene fynt it lekker, de oare net, mar minsken moatte der ek wol wat oan wenne. Dus wolle we se no sjen litte fan 'sa kin it ek'."

Iten mei sawat gjin sâlt en sûker of allinnich mar plantaardige produkten, liket miskien wat saai. Mar dêr is Nicky it net mei iens. "It is krekt de keunst om fan wat sûns ek wat lekkers te meitsjen. Dat is de útdaging foar ús. En dêr binne we mei oan 'e gong op dizze oplieding."