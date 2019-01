Grut Van der Valk-hotel oan A32 yn Skoatterwâld op It Hearrenfean

It kealle swier, moandeitejûn. Besteande hoareka, de groeipotinsje, de ekonomyske ympact, de wurkgelegenheid, in eye-catcher oan de A32, de opliedingsmooglikheden yn gearwurking mei it Friesland College, allerhanne arguminten waarden neamd.

GrienLinks hie leaver in fjirde opsje taheakke: earst bepale wat jo wêr hawwe wolle en dan sjen hokker partijen oft dêr op ynstekke wolle. Ek de FNP siet op dy koers. Dy partij stimde lang om let ferdield, krekt lykas D66 en it CDA. Mei achttjin stimmen foar en tolve tsjin krige de lokaasje oan de A32 de foarkar.