Waadhoeke wit net hoefolle arbeidsmigranten oft yn de gemeente wenje

Hoefolle arbeidsmigranten binne der no yn de gemeente Waadhoeke? De gemeente sels hat eins gjin idee, en dat makket it dreech om belied te meitsjen as it giet om de húsfesting fan dy minsken. Dat seit wethâlder Nel Haarsma fan Waadhoeke. It belied is no dat maksimaal ien persint fan it tal ynwenners fan in doarp arbeidsmigrant wêze mei.