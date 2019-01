Cambuur draait swarte sifers mei tank oan transfers

Minder skulden

Der is it ofrûne seizoen in winst makke fan sa'n 3,5 ton. Dat jild wurdt brûkt om in part fan dw skuld ôf te lossen. Dat wie 1,4 miljoen euro en dat is no noch goed in miljoen euro. Yn it ferline hat dat wol seis miljoen euro west. "Dan kun je zien hoeveel schade je daar nog altijd van hebt", fertelt Ard de Graaf, algemien direkteur fan de Ljouwerters.

De ferkeap fan Sander van de Streek en Jamiro Monteiro hat wol needsaaklik west om winst te beheljen. Sûnder dy transfers hie Cambuur reade sifers skreaun. De Graaf: "Dat is zorgwekkend en dat weten we ook. Aan de andere kant is het beter maken van spelers en ze daarna verkopen ook een prestatie. Dat hoort er ook gewoon bij."