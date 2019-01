Sjinkie Knegt belâne 10 jannewaris yn it brânwûnesintrum yn Grins. Troch in ûngelok mei de houtkachel rekke 28 prosint fan syn lichem ferbaarnd. Sjinkie wurdt op it stuit behannele yn it Martinisikehûs. Gelokkich giet it de goeie kant op en is hy fan de intensive care ôf.

Fryske sporters jouwe Sjinkie no in bytsje stipe. We frege harren in boadskip yn te sprekken foar ien fan de bêste shorttrackers fan de wrâld.