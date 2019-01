Provinsje en gemeente Ljouwert stypje Fries Straatfestival mei twa ton

Yn 2018 wienen der goed 120 foarstellingen te sjen en luts it festival 50.000 besikers. De Frânske 'freerunning-act' fan La Fabrique Royale wie doe ek te sjen.

Mei it takennen fan in twajierrige basisfinansiering ûntstiet de mooglikheid om op 'e tiid lyksoartige spektakulêre publykslûkers te boeken en langere gearwurkingstrajekten fan de grûn te krijen.

It strjitfestival is dit jier op freed 24 en sneon 25 maaie en biedt tal fan acts op it mêd fan strjitteäter en der is muzyk. It publyk kin sa fergees yn de kunde mei keunst en kultuer fan (faak) ynternasjonale alluere.

Teäterprogrammeur Léonie Dijkema is al drok mei de programmearring. "Een van de acts voor dit jaar staat in ieder geval al vast. Dat is de winnaar van de Van Der Eems Publieksprijs; Onderwater Producties met de voorstelling 'Bon Voyage'. Deze voorstelling verbeeldt de ultieme digitale detox, een 'roadtrip' door het Frankrijk van de jaren zestig en zeventig met chansons, theater en film noir beelden."

Takom jier bestiet it Fries Straatfestival fjirtich jier.