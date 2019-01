Waarman Piet Paulusma warskôget minsken om net it natueriis op te gean. It iis is neffens de waarman folslein ûnbetrouber. Oerdeis is it teiwaar, mei in gemiddelde temperatuer fan sa'n 6 graden. Dêrtroch is de kwaliteit fan it iis hiel min, seit Piet Paulusma.