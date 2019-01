"Sluting AZC Balk soarge foar ûnnedige ûnrêst"

"Yn it begjin wie der in soad reboelje yn it doarp", fertelt Meinsma. "Sa't dat eins altyd giet by de komst fan in asylsikerssintrum. Ek binne der ynsidinten west. Dat hie alles te krijen mei wat foar soart minsken der yn it begjin yn it sintrum telâne kamen. Mar dat hat it COA neffens ús goed oanpakt en dêrnei waard it rêstich. Ik ha kwalik mear negative lûden heard."

Tefreden

Net allinich pleatslik belang wie tefreden oer hoe't it gie. Ek de sportferienings, tsjerken en skoallen wiene bot te sprekken oer it AZC. Sa hiene de skoallen nei wat opstartproblemen úteinlik seis klassen foar de bern fan it AZC. Yn de klassen sieten sa'n 15 bern en hoewol't it somtiden wat lestich wie om geskikte lokalen te finen, rûn it ûnderwiis goed. Dat fertelt direkteur Rika Tulner fan ûnderwiiskoepel Nijegaast. "Wy sieten eins krekt op it punt dat wy seinen dat wy alles goed yn de macht hiene, doe't de meidieling kaam dat it AZC ticht gean soe."

Triennen

It soarge foar triennen by it personiel. "De belutsenheid wie hiel grut", sa seit Tulner. "Dus doe't it COA de stekker der útluts, wiene wy dêr wol efkes fan ûndersteboppen." Yn rap tempo moast dêrnei alles wat foar it ûnderwiis fan de bern opsetten wie, wer ôfboud wurde. "Personiel moast in oar plak krije, lokaasjes opsein en oan tal fan oare saken kaam samar in ein oan. Des te grutter wie de fernuvering doe't wy it berjocht krigen dat wy dochs mooglik wer los kinne."