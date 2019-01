Ferskate iisbanen binne fernield: "Spitich en sinleas"

Surhústerfean

Doe't de iismasters fan iisklup Foarút yn Surhústerfean moandeitemoarn de dikte fan it is mjitte woene, seagen se dat it iis oan it begjin fan de baan fernield wie. It bestjoer ropt tsjûgen op om de fernielers op harren gedrach oan te sprekken. "We kunnen als vrijwilligers niet 24 uur per dag standby zijn", skriuwt it bestjoer. Ferline jier gie it ek al mis yn Surhústerfean: doe moasten de reedriders om in grut wek hinne ride dat troch fernielingen ûntstien wie.