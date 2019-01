Strjitracers yn Ljouwert rjochtsje soad skea oan

De plysje Ljouwert ûndersiket in mooglike strjitrace tusken twa Ljouwerter automobilisten sneintemiddei. In 18-jierrige en in 24-jierrige bestjoerder wiene snein op de Spanjaardsleane tsjin elkoar oan it racen. Ien fan beiden pasearre in flechtheuvel oan de linkerkant. Doe't er werom woe nei syn eigen rydbaan, rekken beide auto's elkoar.