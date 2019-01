Op 'e nij soad ynbraken yn Ljouwert

Yn in wenning oan de Midsbuorren yn Ljouwert waarden sieraden en in klús stellen. By in wenning oan de Stinzenflora waard in doar yntrape troch in ynbrekker. Dy waard op 'e die trapearre en naaide út. It giet neffens de plysje om in man mei in burd, dy't sa'n 1,85 meter grut is.