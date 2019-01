Kettingbotsing op A32 by It Hearrenfean smyt mear as in oere fertraging op

Op de A32 by It Hearrenfean hat moandeitemoarn in ûngelok west, wêrby't in frachtwein en meardere auto's belutsen wiene. It is net wis oft der minsken ferwûne rekke binne. De dyk waard foar in part ôfsluten. Ferkear moast lange tiid rekken hâlde mei in soad fertragings. Om njoggen oere hinne wie de file wer fuort.