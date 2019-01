Plannen foar Eritreesk moetingsplak yn Ljouwert

Eritreatown

It plan foar in eigen Eritreesk buerthûs yn Ljouwert is in ferfolch op it projekt Eritreatown, dat ûnderdiel wie fan Kulturele Haadstêd 2018. Fan it hjerst waarden de Easterstrjitten yn it sintrum fan Ljouwert omtovere ta Eritreatown. Der wie in eksposysje mei Eritreeske keunst en der waard in teäterstik opfierd.